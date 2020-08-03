خطوة واحدة تفصل ليفربول عن التعاقد مع نجم عربي

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 01:24 م
ليفربول
ليفربول
وكالات

بات نادي ليفربول الإنجليزي على بعد خطوات من التعاقد مع نجم ريال بيتيس ، الجزائري عيسى ماندي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ذكرت صحيفة ديلي ستار البريطانية، اليوم الإثنين، أن أولوية ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية ستكون التعاقد مع مدافع، وذلك عقب رحيل الكرواتي ديان لوفرين إلى زينيت سان بطرسبرغ الروسي.

وأضافت: "بيتيس يرغب في الاستفادة على المستوى المادي من مدافعه الجزائري، وذلك بدلاً من خسارته دون مقابل بعد انتهاء عقده، مما منح ليفربول دفعة كبيرة في محاولاته لضم اللاعب".

وتابعت: "ماندي 28 عاماً قدم موسماً جيداً في الدوري الإسباني، ليخطف الأنظار إليه بأدائه المميز مع بيتيس".

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عيسى ماندي رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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