أصالة تغازل ابنتها شام علي "إنستجرام"

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نشرت الفنانة أصالة صورة لإبنتها شام وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وعلقت أصالة علي صورة إبنتها "شام" قائلة :"كل سنة و أنتي الدنيي اللي بشوف منها كل الناس يا أغلي من حالي علي"



يشار إلي أن أغنية أصالة طرحت الشهر الماضي أغنيتها "الحب والسلام" وهي أغنية تمس الجانب الإنساني، حيث أنها تدعو للحب والسلام ومن كلمات الأغنية" أنا الحب.. أنا الغني.... والصداقة والبرائة والإبتسامة، أنا الصبر.... أنا البناء اللي عيشتة طول حياتي بإحترام".



وتستعين النجمة أصالة بلغة الإشارة فى كليب "الحب والسلام" ‏، ويظهر فى ‏الكليب ‏ممثلة الصم وضعاف السمع هاجر جمال الشهيرة بـ"مادونا" ومترجم الإشارة بيشوى عماد، وبغد الأشخاص مثل الضابط الذي فقد رجله أثناء عمله في الجيش، واشخاص من فاقدين حاسه النظر والحركة وشارك ‏فى ‏تصوير العمل أناس يمثلون جنسيات العالم المختلفة



يذكر أن الأغنية "الحب والسلام" من كلمات وألحان ​محمد رحيم​، تسجيل وميكس وماستر هاني محروس، والكليب من إخراج محمد القاضي.

