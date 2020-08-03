(فيزا تكافل وكرامة) رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي moss.gov.eg

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 01:13 م
معاش تكافل وكرامة 2020
معاش تكافل وكرامة 2020

(فيزا تكافل وكرامة) رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي moss.gov.eg

يتزايد البحث عن روابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من التكافل والكرامة في يوليو 2020، فيقوم العديد من الأشخاص بالبحث عن التكافل وايضا مواعيد التبادل بكرامة وخصوصا في الأيام القليلة التي تسبق العطلة الكبرى، وذلك بعد مناشدة وزيرة التضامن الاجتماعي بالحكومة المصرية جميع المستفيدين للدخول علي الموقع وذلك للتعرف على الخطوات الصحيحة للحصول علي معاش في تكافل وكرامة .

شروط التقدم لمعاش تكافل وكرامة
أعلنت نافين القباج عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين والمستفيدين للحصول على معاش التأمين الإسلامي وكرامته.، وتتضمن الشروط التالي:

– يجب ان لا يكون للمتقدم ملكية عقار أو سيارة أو ما شابه.

– تبدأ اعمار المتقدمين علي معاش كرامة من كبار السن المسنين من 65 عامًا.

– يجب أن لا يكون المتقدم في سفر قبل أو بعد التقديم.

– في حالة المرضى المسنين يجب تقديم ما يثبت وجود المرض.

– يجب أن تتراوح أعمار الأبناء للمستحق ما بين سن الولادة وحتى 18 عام.

– أن يكون الأبناء في مراحل التعليم المختلفة.

– أن لا يتجاوز الأجر التأميني أكثر من 400 جنيه سواء بالقطاعات الحكومية أو الخاصة وهذا لكل من الرجل والمرأة .

الاستعلام عن قبول معاش تكافل وكرامة
على الراغبين في الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة ومعرفة أي بيانات إضافية إتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعى برنامج تكافل وكرامة (اضغط هنا).

2-ادخال الرقم القومي الخاص بك.

3- اضغط على استعلام لمعرفة التفاصيل.

أسماء المستفيدين من تكافل وكرامة
أتاح موقع وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية الاستعلام عن أسماء المستفيدين من تكافل وكرامة ، عن طريق الدخول علي موقع وزارة التضامن الاجتماعي ، والدخول على قسم الخدمات بعد ذلك اختيار شكاوى المواطنين ، بعد ذلك الاتصال على الرقم الموجود بالبوابة الإلكترونية .

كما يمكن الاتصال برقم 19680 إذا فقدت الفيزا الخاصة بك، ويتاح أيضا الاتصال بالخط الساخن علي مدار الاسبوع لمعرفة موعد نزول القبض لجميع حاملي كرت الصرف.

(فيزا تكافل وكرامة) رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي moss.gov.eg

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