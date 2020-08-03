"منبع الطاقة الإيجابية".. مخرجة فيلم "مش أنا" توجه رسالة لتامر حسني
الإثنين 03/أغسطس/2020 - 01:10 م
الفجر الفني
وجهت المخرجة الشابة سارة وفيق، على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" رسالة إلى النجم تامر حسنى، مشيدة بتجربتها معه في فيلم "مش أنا".
وقالت سارة وفيق من خلال الرسالة: "من ساعة ما خلصت تصوير الفيلم وأنا عاوزه أكتب حاجة لتامر حسنى بس كل ماجى أكتب حاجة أحس إن الكلام مش هيوفيه حقه فى وقوفه جمبى وإيمانه بيا من أول الفرصة العظيمة اللى أدهالى مرورا بوقوفه فى ضهرى أثناء تصوير الفيلم ودعمه الدائم ليا ومساندته فى كل تفصيلة فى الشغل وخوفه علي".
وأضافت: "شكراً أخويا تامر حسنى إنك ادتنى فرصه العمر وربنا يكتبلنا النجاح زى ماحلمنا تامر حسنى مصنع الطاقة الإيجابية".