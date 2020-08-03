"منبع الطاقة الإيجابية".. مخرجة فيلم "مش أنا" توجه رسالة لتامر حسني

وجهت المخرجة الشابة سارة وفيق، على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" رسالة إلى النجم تامر حسنى، مشيدة بتجربتها معه في فيلم "مش أنا".





وقالت سارة وفيق من خلال الرسالة: "من ساعة ما خلصت تصوير الفيلم وأنا عاوزه أكتب حاجة لتامر حسنى بس كل ماجى أكتب حاجة أحس إن الكلام مش هيوفيه حقه فى وقوفه جمبى وإيمانه بيا من أول الفرصة العظيمة اللى أدهالى مرورا بوقوفه فى ضهرى أثناء تصوير الفيلم ودعمه الدائم ليا ومساندته فى كل تفصيلة فى الشغل وخوفه علي".



