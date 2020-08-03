مصطفى كامل ينتهي من تسجيل ألبومه الجديد

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 01:12 م
بوابة الفجر
نور طلعت
انتهى الفنان مصطفى كامل، من كافة التفاصيل الخاصة بألبومه الجديد الذى يحمل اسم "أنا نسيتك"، وذلك استعدادًا لطرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

الألبوم من كلمات وألحان مصطفى كامل، فيما عدا أغنية واحدة من كلمات وألحان عبد العزيز أمين، والتوزيع الموسيقى باسم منير وطه الحكيم ومحمد جابر.

ومن المفترض أن يطرح أولى أغنيات الألبوم والتي تحمل عنوان "كارت أحمر" خلال الساعات القليلة المقبلة وهى كلماته وألحانه وتوزيع موسيقي محمد جابر.

جدير بالذكر أنه من أخر أعمال الفنان مصطف أغنية وطنية بعنوان "بسم الله" عن بطولات الجيش المصرى، من كلماته وألحانه ومن غناء كورال الأوبرا، توزيع طه الحكيم

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