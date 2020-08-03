روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ أشهر

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:35 م
بوابة الفجر
وكالات


أعلنت روسيا اليوم الاثنين، عن تسجيل 5394 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة في أدنى معدل يومي منذ أشهر، إضافة إلى 79 وفاة جديدة مقابل 70 أمس، لتصبح الحصيلة 856264 حالة، منها 14207 وفيات.

وذكر مركز العمليات الروسي في تقريره اليومي، أن مجموع المتعافين من "كوفيد-19" في البلاد ارتفع إلى 653593 بعد تسجيل 3420 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي، لتبقى هناك 188464 حالة نشطة.

وحسب التقرير، فإن 26,2% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وشهدت العاصمة موسكو ارتفاعا طفيفا للحالات الجديدة مع تسجيل 693 إصابة و13 وفاة اليوم مقابل 664 إصابة و12 وفاة أمس، لترتفع الحصيلة إلى 243406 إصابات و4498 وفاة.

ومع تماثل 842 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي بلغ عدد المتعافين 182184 شخصا، أي 75% من مجموع المصابين في المدينة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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