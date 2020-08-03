رسميا.. تحديد موعد بيراميدز وحوريا كوناكري بنصف نهائي الكونفيدرالية

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:51 م
بيراميدز
بيراميدز
الفجر الرياضي
أعلن نادي بيراميدز اف سي بشكل رسمي عن موعد مباراته المرتقبة أمام حوريا كوناكري الغيني بنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وذكر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الإثنين: "رسميًا سنخوض مباراة نصف نهائي كأس الكونفيدرالية أمام فريق حوريا كوناكري الغيني يوم 22 سبتمبر المقبل على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء".

ويمني نادي بيراميدز ومسئولوه النفس بتحقيق لقب تاريخي لأول مرة في تاريخ الفريق الذي تغير اسمه قبل سنوات قليلة من الأسيوطي سبورت إلى الأهرام ثم "بيراميدز".

ومن المنتظر أن يواجه فريق بيراميدز نظيره مصر للمقاصة غدا الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي في لقاء ودي استعدادا لبطولة الدوري.


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