وزير التعليم يعتمد غدا نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 79%

يعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة 2020، بنسبة نجاح 79%.





ويستعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لعمل مكالمات تهنئة لطلاب الأوائل من الشهادة الثانوية لعام 2020 على أن يتم اعتماد النتيجة غدا الثلاثاء.





وكشفت مصادر بكنترول الثانوية العامة أن عدد الأوائل من ٤٨ إلى ٥٠ طالبا وأن الأول على الثانوية العامة فتاة وولد مشتركين في نفس المركز بمجموع ٤٠٩.٥ درجة.





جدير بالذكر أن الكنترولات قامت بالكشف على الأرقام السرية لكراسات الطلاب في كل شعب الثلاثة، وأعداد بيانات النجاح للطلاب حسب فئاتهم سواء كانوا ينتمون للمدارس الحكومية أو الرسمية لغات أو المنازل.





وكما تم تشديد الإجراءات الأمنية داخل أو خارج الكنترولات، لمنع تسريبات نتائج الطلاب لأي جهة قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، حيث تم حظر دخول أي فرد انتهى عمله بالكنترول حتى إعلان نتيجة رسميا، ومنع مصاحبة أي أجهزة محمول أو فلاشات أو إلكترونية.





وترصد الفجر أبرز المعلومات عّن النتيجة





- نسبة النجاح ٧٩٪؜

- عدد اوائل الثانوية العامة ٥٠ طالب وطالبة

- الاولي علي الثانوية العامة فتاة من القاهرة

-الاول حاصل علي مجموع ٤٠٩.٥ درجة

- شعبة الادبي تتغلب علي الاوائل

- عدد الراسبين هذا العام أقل من الاعوام الماضية

- اعتماد النتيجة يوم الثلاثاء المقبل

- ظهورها في المدارس يوم الخميس المقبل

- الفتيات يتصدرن قائمة اوائل نتيجة الشهادة الثانوية لعام ٢٠٢٠

- لا تغير في آلية التظلمات

- المادة في التظلمات بمبلغ ١٠٠ جنيها

- فتح باب التظلمات الاحد المقبل

- نسبة النجاح في المدارس الحكومية أعلي من المدارس الخاصة





وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا صحة لتداول نتائج طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 20192020، على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة إن الوزارة ستعلن عن النتيجة وأسماء الأوائل بعد انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك.



