"التضامن": فريق أطفال بلا مأوى ينقذ طفلين وينقلهم لدار رعاية خلال عيد الأضحى

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:39 م
بوابة الفجر
آيات عامر
أنقذ فريق برنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، طفلين وهما "ع.ك" 6 سنوات، و"م.ك" 3 سنوات، متواجدان بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة.
 
وخلال دراسة الحالة الأولية، تبين أن الأم تعمل كبائعة مناديل والتسول بمحطات المترو ومعها الأطفال والوالد يعمل ترزي.

وأفاد الأطفال بأن عمهم قام باصطحابهم وتركهم في الشارع بعد خلافات بين الأب والأم وأهمالهم في رعايتهم، ولم يستطع الاطفال الافصاح عن عنوانهم أو أية بيانات تدل علي هويتهم لصغر سنهمالأب دائم التعدي على الأطفال بالضرب ووالدتهم وهي تهمل في رعايتهم.

واتخذ الفريق الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع قسم الدقي والحاقهم باحدي دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة، تم عمل كشف طبي يفيد بخلوهم من الأمراض الجلدية والمعدية.

وتم اصطحاب الأطفال والتوجه لمستشفي امبابة العام وعمل تقرير يفيد بخلوهم من أعراض أشتباه بفيروس كورونا، وتم اصطحاب الأطفال وتحويلهم إلى مؤسسة أنا المصري بالمقطم.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الإطار، بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلامأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى.

جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يعد أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين، كما يتعامل الفريق مع حالات المشردين حيث يتم ايداعهم دور الرعاية الاجتماعية

ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و16528 أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين علي تليفون الخاص بالفريق( 01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أو على صفحة الوزارة.
"التضامن": فريق أطفال بلا مأوى ينقذ طفلين وينقلهم لدار رعاية خلال عيد الأضحى
"التضامن": فريق أطفال بلا مأوى ينقذ طفلين وينقلهم لدار رعاية خلال عيد الأضحى
"التضامن": فريق أطفال بلا مأوى ينقذ طفلين وينقلهم لدار رعاية خلال عيد الأضحى
"التضامن": فريق أطفال بلا مأوى ينقذ طفلين وينقلهم لدار رعاية خلال عيد الأضحى
"التضامن": فريق أطفال بلا مأوى ينقذ طفلين وينقلهم لدار رعاية خلال عيد الأضحى
"التضامن": فريق أطفال بلا مأوى ينقذ طفلين وينقلهم لدار رعاية خلال عيد الأضحى
"التضامن": فريق أطفال بلا مأوى ينقذ طفلين وينقلهم لدار رعاية خلال عيد الأضحى
"التضامن": فريق أطفال بلا مأوى ينقذ طفلين وينقلهم لدار رعاية خلال عيد الأضحى

أخبار تهمك

الأهلي يطالب نجمه المعار برفض عروض الزمالك وبراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

نصائح مهمة لمرضى الكبد.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة جديدة.. الكشف عن موعد عودة حسين الشحات للأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة وآرسنال

منذ حوالي 10 ساعات

سر تأجيل عودة بن شرقي وأوناجم للزمالك

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

منذ يوم

سيتين يستقر على تشكيل برشلونة ضد نابولي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

حقيقة اقتراب جونياس من قيادة قطاع الناشئين بالأهلي

منذ أقل من ساعة

ضغوط فايلر تشعل مفاوضات الأهلي مع الصفقة الأهم

منذ حوالي 5 ساعات

الذهب يقفز 9 جنيهات.. وعيار 24 فوق 1000 جنيه لأول مرة

منذ حوالي 5 ساعات

حفتر يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أردوغان: الشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار

منذ حوالي 20 ساعة

حماية المستهلك تزف بشرى سارة لأولياء الأمور بشأن مصروفات "الباص"

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

4 بشائر سارة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2020.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 54 دقيقة

شاهد.. أول ظهور لـ المستشار تركي آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:49 ص

4 بشائر سارة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2020.. تعرف عليها

حماية المستهلك تزف بشرى سارة لأولياء الأمور بشأن مصروفات "الباص"

10:25 ص

الذهب يقفز 9 جنيهات.. وعيار 24 فوق 1000 جنيه لأول مرة

09:02 ص

ضغوط فايلر تشعل مفاوضات الأهلي مع الصفقة الأهم

08:46 ص

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

12:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا