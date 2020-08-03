برلماني: مصر تسير على خطى ثابتة نحو تشجيع الصناعات الوطنية

قال النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تسير على خطى ثابتة نحو تشجيع الصناعات الوطنية خاصة بعد مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "ما تغلاش عليك" التي تسهم في إظهار إمكانيات الصناعة الوطنية وما وصلت إليه من جودة وكفاءة عالية في المنتج النهائي، وتخفف من الأعباء على كاهل المواطن والمستهلك.





وأوضح متولي، في بيان له اليوم، أن الاستقرار الداخلي لمصر أسفر عن تنشيط الصناعة وجذب المستثمرين وزيادة حجم الإنتاج مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما انعكس بشكل كبير على تطور الوضع الاقتصادي في ظل نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تشهدها مصر خلال الفترة الراهنة.





وأشار إلى أن قطاع الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية، نظرًا لارتفاع إنتاجيته وقدرته على تحقيق معدلات مرتفعة من النمو، وهو ما أثبتته الأحداث الأخيرة، ويسهم هذا القطاع بنحو 17% حاليًا من الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل صادراته نحو 65% من جملة الصادرات المصرية، ويوظف نحو 15% من جملة المشتغلين، مشيرًا إلى أنه كان من المأمول زيادة مساهمة هذا القطاع بنحو 21% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 - 2021.





وأكد أن المنتجات المحلية أصبحت تلقى ثقة كبيرة ونالت مكانة جعلتها منافسة لنظيرتها المستوردة في السوق المحلية، موضحًا أن الحكومة اتخذت مؤخرًا عددًا من القرارات أسهمت في تعميق المنتج المحلي، وأهمها إحلال المكون المحلي محل المستورد، ما أسهم بتوفير العديد من المليارات لخزينة الدولة وتم توجيهها لمشاريع أخرى بجانب مساعدة المصانع والورش المتعثرة مما دفع عجلة الإنتاج.



