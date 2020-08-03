عمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب مصر بـ"يا بلدنا يا حلوة"

بعد ساعات قليلة من طرحه أغنيته الجديدة "يا بلدنا يا حلوة"، التي يروج فيها للسياحة المصرية، تصدر اسم الفنان المصري عمرو دياب، قوائم المشاهدة في "يوتيوب" مصر، وتجاوز عدد مشاهدات الأغنية أكثر من 3 ملايين ونصف المليون مشاهدة خلال يومين فقط.

الأغنية أهداها عمرو لعدد من المحافظات والمدن المصرية، حيث قام بذكر 25 محافظة ومدينة مصرية في الأغنية، من بينها أسوان والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسيوط والشرقية وسيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والفيوم ومطروح، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، وإنتاج موسى عيسى، وإخراج طارق العريان.



