رسميا.. هاتف "Redmi 9 Prime" سينطلق غدا بجودة عرض FullHD Plus

أكد MD Manu Jain في تغريدة نشرت له على موقع "تويتر"، أن هاتف Redmi 9 Prime سينطلق رسميًا يوم 4 من أغسطس بشاشة تدعم جودة عرض FullHD Plus.





وينطلق إصدار جديد من علامة شاومي الفرعية Redmi في حدث يعقد غدًا، حيث يأتي الإصدر الجديد بعنوان Redmi 9 Prime، وهو الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من هاتف Redmi 9 الذي قدم في سوق إسبانيا خلال شهر يونيو.





وتشير التوقعات إلى أن هاتف Redmi 9 Prime ينطلق برقاقة معالج Helio G80، مع شاشة مميزة بحجم 6.53 إنش، كما يضم هاتف Redmi 9 Prime بمستشعر بدقة 8 ميجابيكسل في الكاميرا الأمامية، ومستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابيكسل في الكاميرا الخلفية.





كما تضم الكاميرا الخلفية مستشعر بدقة 8 ميجابيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 5 ميجابيكسل، إلى جانب مستشعر بدقة 2 ميجابيكسل لعمق التصوير.





ومن المقرر أن يأتي هاتف Redmi 9 Prime بمستشعر للبصمة في الجهة الخلفية من الهاتف، كما يضم بطارية بقدرة 5020 mAh، ويدعم الشحن عبر منفذ USB C وشاحن بقدرة 18W.