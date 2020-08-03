رسميا.. هاتف "Redmi 9 Prime" سينطلق غدا بجودة عرض FullHD Plus
الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:20 م
أكد MD Manu Jain في تغريدة نشرت له على موقع "تويتر"، أن هاتف Redmi 9 Prime سينطلق رسميًا يوم 4 من أغسطس بشاشة تدعم جودة عرض FullHD Plus.
وينطلق إصدار جديد من علامة شاومي الفرعية Redmi في حدث يعقد غدًا، حيث يأتي الإصدر الجديد بعنوان Redmi 9 Prime، وهو الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من هاتف Redmi 9 الذي قدم في سوق إسبانيا خلال شهر يونيو.
وتشير التوقعات إلى أن هاتف Redmi 9 Prime ينطلق برقاقة معالج Helio G80، مع شاشة مميزة بحجم 6.53 إنش، كما يضم هاتف Redmi 9 Prime بمستشعر بدقة 8 ميجابيكسل في الكاميرا الأمامية، ومستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابيكسل في الكاميرا الخلفية.
كما تضم الكاميرا الخلفية مستشعر بدقة 8 ميجابيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 5 ميجابيكسل، إلى جانب مستشعر بدقة 2 ميجابيكسل لعمق التصوير.
ومن المقرر أن يأتي هاتف Redmi 9 Prime بمستشعر للبصمة في الجهة الخلفية من الهاتف، كما يضم بطارية بقدرة 5020 mAh، ويدعم الشحن عبر منفذ USB C وشاحن بقدرة 18W.
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