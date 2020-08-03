إستقرار سعر الريال السعودي اليوم بسبب إجازة عيد الأضحي

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:12 م
سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
الفجر الإقتصادي


إستقر سعر الريال السعودى بالبنوك  أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 3-8-2020 رابع أيام عيد الأضحي والذي يعتبر عطلة بالبنوك ، وسجل سعر الريال السعودي  فى البنك المركزى المصرى 4.24 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات موقع دولار لايف .
 

أسعار الريال السعودي  في رابع أيام عيد الأضحي :

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.24 جنيه للشراء  و4.27 جنيه للبيع.

 سعر الريال السعودى فى قناة السويس 4.22 جنيه للشراء ، 4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر 4.16  جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك كريدي إجريكول 4.16 جنيه للشراء. 4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة 4.15  جنيه للشراء.4.31 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الأهلي اليوناني 4.15  جنيه للشراء ، 4.21  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 4.15  جنيه للشراء.4.27  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى 4.14 جنيه للشراء.4.28 جنيه للبيع.

 سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى 4.12 جنيه للشراء ، و4.27 جنيه للبيع.

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