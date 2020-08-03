الخميس.. "الشباب والرياضة" تفتح الحجز على موقعها الإلكتروني لـ2500 دراجة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:17 م
بوابة الفجر
أسماء قورة
أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن طرح 2500 دراجة هوائية بسعر مدعم ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "دراجتك.. صحتك"، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، وتتاح الفرصة أمام الشباب والمواطنين لاقتناء الدراجات عن طريق الحجز الإليكتروني صباح يوم الخميس المقبل.

وتحدد وزارة الشباب والرياضة، الرابط الإليكتروني لتسجيل البيانات المطلوبة وتحديد نوع الدراجة وآليات السداد عبر البوابة الاليكترونية للوزارة، وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يعد التسجيل الإليكتروني الآلية الوحيدة لحجز الدراجات.

وتأتي مبادرة "دراجتك.. صحتك" فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع، وحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ استراتيجيتها بجعل الرياضة أسلوب حياة، إضافة إلى الآثار الإيجابية للدراجات الهوائية باعتبارها وسيلة انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة، وتساهم فى تحسين اللياقة البدنية لمستخدميها.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد أطلقت المرحلة الأولى من المبادرة فى 8 يوليو الماضي، ولاقت إقبالًا كبيرًا من الشباب، ومن المقرر أن تطرح الوزارة الأعداد المطلوبة من خلال عدة مراحل، وتنقسم الدراجات المطروحة إلى دراجة جبلية ويبلغ سعرها 1932 جنيها، ومقاسها 26، ودراجة هجين وقيمتها 2362 جنيها، ومقاسها 28.

لاقت مبادرة «دراجتك.. صحتك»، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة السياسية، استحسانًا وقبولًا واسعًا في الشارع المصرى وبين جميع أوساط المواطنين وخاصة الشباب منهم، الأمر الذي تم معه حجز المرحلة الأولى منها والتي تضمنت طرح ألف دراجة خلال 20 دقيقة فقط منذ الإعلان عن رابط التسجيل على البوابة الإلكترونية لوزارة الشباب والرياضة، وتم خلال الأسبوعين التاليين تسليم تلك الكمية بالكامل إلى المسجلين على رابط البوابة الإلكترونية للوزارة، وهو الأمر الذي دفع الوزارة إلى التعجيل بطرح المرحلة الثانية، والتي ستتضمن أعدادًا أكبر لاستيعاب الطلبات التي تقدم بها الشباب للتسجيل للحصول على الدراجة وتجاوز عددهم المائة وعشرون ألف على مدار الأسبوع الأول فقط منذ الإعلان عن رابط التسجيل للحصول على الدراجة.

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