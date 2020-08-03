موعد مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:13 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

يلتقي نادي برشلونة الإسباني أمام نظيره نابولي الإيطالي، يوم الثامن من أغسطس المقبل، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.


وتقام مباراة برشلونة أمام نابولي، على أرضية ملعب كامب نو.


وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب سان باولو.


ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.


ويغيب عن برشلونة أمام نابولي النجم التشيلي أرتورو فيدال بسبب تعرضه للطرد في مباراة الذهاب، بالإضافة إلى سيرجيو بوسكيتس بسبب حصولة على البطاقة الصفراء الثانية.

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