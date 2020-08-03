البريد السريع.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات "الشيوخ" في الخارج

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:16 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
بالتزامن مع اقتراب التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ لأبناء الجاليات المصرية في الخارج، يومى 9 و10 أغسطس الحالي، فهناك بعض الإجراءات التي اتخذتها وزارتي الهجرة والخارجية، للتيسير على المواطنين في أزمة كورونا.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن انتخابات مجلس الشيوخ في الخارج، تزامنًا مع أزمة فيروس كورونا.

١. يصوت أبناء الجاليات المصرية في الخارج، يومى 9 و10 أغسطس الحالي في انتخابات مجلس الشيوخ.

٢. يستعد نحو 14 مليون مصري في الخارج للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.

٣. أغلقت مرحلة تسجيل المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، بياناتهم على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات.

٤. وعقب انتهاء التسجيل، ظهر للمواطن رقم كودى إذا كان من المسجّلين بقواعد الناخبين المقيّدة بالهيئة الوطنية للانتخابات.

٥. ويعتبر الرقم الكودى سريًا لا يمكن للمواطن مشاركته مع آخرين، ويستطيع من خلاله المشاركة في التصويت.

٦. إجراء التسجيل خاص بالانتخابات الحالية فقط بجولتيها الأولى والإعادة، ولن يُعتد به فس أي انتخابات أو استحقاقات أخرى.

٧. وأتاحت وزارتا الهجرة والخارجية، خدمة التصويت عن طريق البريد السريع في سابقة هى الأولى من نوعها.

٨. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، ألزمت المصريين المقيمين في الخارج بتسجيل بياناتهم والبعثة الدبلوماسية التابع لها محل إقامتهم بالخارج، على الموقع الرسمى للهيئة، اعتبارًا من 25 يوليو وحتى مساء يوم الجمعة الماضي.

٩. عدم اتخاذ المصريين المقيمين في الخارج إجراء التسجيل المسبق خلال الموعد المحدّد، لن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

تأتي انتخابات مجلس الشيوخ، وسط الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دول العالم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأبلغت السلطات الصينية، يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

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