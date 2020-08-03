نتيجة 3 ثانوي 2020 | ترقبوا معنا نتيجة الصف الثالث الثانوي عام 2020 بالاسم ورقم الجلوس وموعد اعلانها الرسمي

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:09 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نتيجة 3 ثانوي 2020 | ترقبوا معنا نتيجة الصف الثالث الثانوي عام 2020 بالاسم ورقم الجلوس وموعد اعلانها الرسمي

يترقب طلاب الصف الثالث الثانوي موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2020 والتي من المنتظر أن تظهر يوم الثلاثاء المقبل فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السيد الدكتور طارق شوقي ، حيث قال مصدر بديوان عام الوزارة أن الوزير سيقوم بعقد مؤتمر على شاشات التلفزيون علي أن يقوم باعتماد النتيجة من خلاله ، علي أن يعقبها ظهور النتيجة يوم الأربعاء المقبل علي الإنترنت والخميس في المدارس.

عدد أوائل الثانوية العامة 2020
وذكر المصدر أيضاً أن عدد أوائل الثانوية العامة لهذا العام قد بلغ عددهم من 48 إلى 50 طالبا، حيث استطعن الفتيات أن يحتلون عدد كبير من القائمة في الشعبتين علمي علوم وشعبة الأدبي تتصدر القائمة أيضاً.

درجات أوائل الثانوية العامة 2020
وذكرت مصدر لجريدة مصرية أن فتاة وولد يتقاسمن المراكز الأولي في جدول أوائل الثانوية العامة ، حيث حصل كلاهما علي مجموع درجة 409.5 ، وقال أيضاً أنه لم يحصل أي طالب علي نسبة 100% في النتيجة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم
كما يستطيع الطلاب الحصول علي نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس من خلال الاستعلام عنها عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

نتيجة 3 ثانوي 2020 | ترقبوا معنا نتيجة الصف الثالث الثانوي عام 2020 بالاسم ورقم الجلوس وموعد اعلانها الرسمي

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