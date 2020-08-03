نادين الراسي تنعي وفاة والد باسل الخياط

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:09 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
نعت الفنانة نادين الراسي عبر حسابها على "إنستجرام"، والد الفنان السوري باسل خياط الذي أعلن عن وفاته السبت الماضي.

وكتبت الراسي: "الله يرحمه وتكون نفسه بالسما يا رب، البقاء لله.. الله يرحم صديقنا ونجمنا الغالي باسل خياط بوفاة والده، واللي خلف ما مات كيف إذا كان باسل". وختمت: "الصبر لقلبك ولمحمد والعائلة، إنا لله وإنا إليه راجعون".


وكان باسل قد أعلن وفاة والده سمير خالد الخياط، عبر منشور نعي نشره في حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، موجّها رسالة مؤثرة إلى والده.

وطلب باسل من جمهوره الدعاء لوالده، مضيفاً: "أبي، كنت أتمنى أن تغفو عيناك الطيبتان على وجهي قبل أن ترحل، وداعاً للرجل الأول في حياتي، وداعاً لحنانك الأبدي، وداعاً سمير خالد الخياط أبو باسل، رحمك الله وأدخلك فسيح جنانه. إنا لله وإنا إليه راجعون".

فيما قدم عدد كبير من الفنانين والفنانات واجب العزاء، حيث كتبت الفنانة السورية كندة علوش "باسل العمر لك ولمحمد.. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبركم".

بينما قال مواطنه الفنان قصي خولي: "العم سمير العم أبو باسل الغالي رحمة الله عليك وأسكنك الله فسيح جناته".

وأضافت الفنانة التونسية درة: "الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة".

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