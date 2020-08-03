الأهلي يكثف محاولاته لاستعادة حسين الشحات قبل دوري أبطال إفريقيا
الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:03 م
علي نبوي
يحرص الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استعادة حسين الشحات نجم هجوم الفريق بفترة كافية قبل استئناف دوري أبطال افريقيا، وهي البطولة التي تعد الهدف الأهم لجهاز الكرة وإدارة النادي.
وطلب فايلر تقريرًا عن الشحات من الجهاز الطبي يتم توضيح فيه موعد عودته بالتحديد بعد اجرائه جراحة الفتاق مؤخراً، خاصة وأنه واحد من أهم عناصر الفريق الهجومية التي يعول عليها كثيراً سواء على المستوي المحلي أو الافريقي.
وأكد طبيب الأهلي لفايلر أن حسين الشحات سيعود في فترة تتراوح من شهر ونصف الي شهرين بحيث يكون تعافى تماماً من تداعيات الجراحة التي أجراها.
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