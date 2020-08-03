الأهلي يكثف محاولاته لاستعادة حسين الشحات قبل دوري أبطال إفريقيا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:03 م
حسين الشحات
حسين الشحات
علي نبوي
يحرص الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استعادة حسين الشحات نجم هجوم الفريق بفترة كافية قبل استئناف دوري أبطال افريقيا، وهي البطولة التي تعد الهدف الأهم لجهاز الكرة وإدارة النادي.

وطلب فايلر تقريرًا عن الشحات من الجهاز الطبي يتم توضيح فيه موعد عودته بالتحديد بعد اجرائه جراحة الفتاق مؤخراً، خاصة وأنه واحد من أهم عناصر الفريق الهجومية التي يعول عليها كثيراً سواء على المستوي المحلي أو الافريقي.

وأكد طبيب الأهلي لفايلر أن حسين الشحات سيعود في فترة تتراوح من شهر ونصف الي شهرين بحيث يكون تعافى تماماً من تداعيات الجراحة التي أجراها.

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