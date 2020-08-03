الثلاثاء أم الأربعاء.. الموعد الرسمي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2020

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:37 ص
بوابة الفجر
تصدرت نتيجة الثانوية العامة 2020 اليوم الإثنين الموافق 3/8/2020، تريند جوجل وهذا بعدما ازداد البحث عن نتيجة الثانوية العامة 2020 من جانب طلاب الصف الثالث الثانوي سواء من الشعبة العلمية (علوم - رياضيات) أو من الادبية، لمعرفة موعد إعلان وظهور نتيجة الثانوية العامة لهذا العام وهل سيكون الثلاثاء الموافق غدا 4/8/2020، ام الأربعاء الموافق 5/8/2020، إليكم المزيد من التفاصيل في المقالة التالية وفقا لمصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

أكدت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 غدا الثلاثاء وفقا لتصريحات الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة.

نتيجة الثانوية العامة 2020
وصرح حجازي بأنه سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020، غدا الثلاثاء، على أن يتم إبلاغ أوائل الثانوية العامة في نفس اليوم.

ومن المقرر أن يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020 مساء غد الثلاثاء، على أن تعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا الأربعاء لإعلان تفاصيل النتيجة ونسب النجاح.

وأعلنت المصادر، أن أوائل الثانوية العامة 2020 تخطوا الـ" 30 طالبا وطالبة من جميع الكنترولات، ونسبة نجاح عام 2020 أعلى من العام الماضي.

ووفقا للمصادر فهناك ما يقرب من 70 ألف طالب وطالبة استفادوا من درجات الرأفة، حيث تمنح هذه الدرجات لأي طالب تتغير حالته من دور ثان لناجح أو راسب لدور ثان.

وللحصول عن نتيجة الثانوية العامة وتسجيل البيانات لمعرفة نتيجة الصف الثالث الثانوية يمكن الضغط على هذا الرابط
 

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