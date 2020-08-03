الثلاثاء أم الأربعاء.. الموعد الرسمي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2020

أكدت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 غدا الثلاثاء وفقا لتصريحات الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة.





نتيجة الثانوية العامة 2020

وصرح حجازي بأنه سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020، غدا الثلاثاء، على أن يتم إبلاغ أوائل الثانوية العامة في نفس اليوم.





ومن المقرر أن يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020 مساء غد الثلاثاء، على أن تعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا الأربعاء لإعلان تفاصيل النتيجة ونسب النجاح.





وأعلنت المصادر، أن أوائل الثانوية العامة 2020 تخطوا الـ" 30 طالبا وطالبة من جميع الكنترولات، ونسبة نجاح عام 2020 أعلى من العام الماضي.





ووفقا للمصادر فهناك ما يقرب من 70 ألف طالب وطالبة استفادوا من درجات الرأفة، حيث تمنح هذه الدرجات لأي طالب تتغير حالته من دور ثان لناجح أو راسب لدور ثان.



