27 حزبا معارضا يقاطعون الانتخابات البرلمانية في فنزويلا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:37 ص
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت أحزاب بالمعارضة في فنزويلا، الإثنين، عن عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في ديسمبر المقبل. 

وأوضح بيان صادر عن حزب فولانتد بوبيولار، الذي ينتمي إليه زعيم المعارضة خوان جوايدو، نشر عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن "27 منظمة سياسية ديمقراطية وقعت إعلانا تعلن فيه للشعب الفنزويلي والمجتمع الدولي أنها قررت بالإجماع عدم المشاركة في الاحتيال الذي دعت إليه الديكتاتورية".

وكان المجلس الانتخابي الوطني، وهو على صلة وثيقة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أعلن الشهر الماضي أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في 6 ديسمبر القادم.

الجدير بالذكر أن مادورو فاز بولاية ثانية في مايو 2018 في انتخابات قاطعتها معظم أحزاب المعارضة.

وتم انتخاب جوايدو رئيسا للبرلمان في يناير 2019 وتم الاعتراف به لاحقا من قبل حوالي 50 دولة كرئيس مؤقت لفنزويلا، لكنه فشل في الإطاحة بمادورو المدعوم من الجيش، وانتخب لويس بارا الموالي للحكومة في يناير الماضي رئيسا للبرلمان في تصويت رسمي لكنه محل نزاع، بينما انتخب مشرعون معارضون جوايدو.

وتعاني فنزويلا من أزمة اقتصادية وسياسية هائلة أدت إلى فرار حوالي 5 ملايين فنزويلي إلى الخارج.

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