تزايد إنتاج المصانع البريطانية مع تخفيف إجراءات كورونا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:52 ص
القطاع الصناعي البريطاني
القطاع الصناعي البريطاني


أظهر مسح اليوم الاثنين نمو إنتاج القطاع الصناعي البريطاني بأسرع معدلاته فيما يقارب الثلاث سنوات في يوليو وسط إعادة فتح المصانع وبدء تحسن الطلب عقب تخفيف إغلاقات مكافحة فيروس كورونا.

وارتفع مؤشر آي.اتش.اس ماركت/سي.آي.بي.اس لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية إلى 53.3 في يوليو تموز من قراءة يونيو حزيران البالغة 50.1، متمشيا مع تقدير أولي سابق يبلغ 53.6 ومسجلا أعلى مستوى له منذ مارس 2019.

وصعد مؤشر الناتج - الذي تقول آي.اتش.اس ماركت إنه يعطي حاليا صورة أوضح لمدى سلامة القطاع - إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني 2017 عند 59.3.

ونمت طلبيات التوريد للمرة الأولى في خمسة أشهر وزاد مستوى التفاؤل بأكبر قدر في عامين.

لكن المؤشر يمثل وتيرة النمو لا حجم الإنتاج، ومازال أمام القطاع طريق طويلة قبل أن يعود إلى ما كان عليه قبل الإغلاقات.

وتظهر البيانات الرسمية انهيار إنتاج المصانع البريطانية 28 بالمئة على مدى مارس آذار وابريل نيسان ثم ارتفاعه ثمانية بالمئة في مايو أيار.

وسجل إنتاج السيارات في النصف الأول من 2020 أدنى مستوياته منذ 1954 وما يقل 40 بالمئة عن الفترة ذاتها من 2019، وفقا لبيانات للقطاع صدرت الأسبوع الماضي.

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