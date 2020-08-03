ارتفاع إنتاج روسيا من النفط الي 9.8 مليون برميل خلال أول يومين من أغسطس





قال مصدر مطلع على البيانات اليوم الاثنين إن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز زاد إلى 9.8 مليون برميل يوميا في الأول والثاني من أغسطس مقارنة مع 9.37 مليون برميل يوميا في يوليو وسط تقليص تخفيضات الإنتاج المتفق عليها في إطار أوبك+ ، وأحجمت وزارة الطاقة عن التعليق.









كان منتجو أوبك+ - التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل روسيا - اتفقوا على تقليص تخفيضات الإنتاج من أول أغسطس لتصبح 7.7 مليون برميل يوميا بدلا من 9.7 مليون برميل يوميا.





وقالت روسيا إنها ستزيد إنتاجها 400 ألف برميل يوميا في إطار ذلك الاتفاق، وهو ما لا يشمل مكثفات الغاز، وهي نوع من النفط الخفيف.



