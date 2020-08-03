احتفالا بذكرى ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن الراحل رشدي أباظة

رشدى أباظة (دنجوان السينما المصرية) واحد من الفنانين العظماء الذين أضاءوا السينما المصرية بأعماله الخلابة المبدعة، وشكلت موهبته رشدى أباظة تمازجًا جميل بين الرومانسية والتراجيدية، وحتى الكوميديا وخفة الدم والوسامة والشراسة اشتهر رشدى اباظة بدنجوان السينما بسبب شعبيته الكبيرة بين النساء.





"الفجر الفني" يرصد 10 معلومات عن الفنان الراحل رشدى أباظة:





- ولد رشدى اباظة فى 3 أغسطس عام 1926 بالقاهرة لأم إيطالية تيريزا لويجي وأب مصري هو سعيد أباظة كان يعمل ضابطا في الشرطة ينحدر من عائلة كبيره معروفة في مصر، حصل التحق بكلية سان مارك بالأسكندرية، لكنه لم يكمل دراسته الجامعية بسبب عشقه للرياضة.









- كان رشدي أباظة يجيد خمس لغات غير العربية وهي الإيطالية والألمانية والأسبانية، الإنجليزية والفرنسية.









- لدى الراحل ثلاث أخوات من جانب والده هنّ منيرة ورجاء وزينب، وأخ غير شقيق اسمه فكري وهو ممثل أيضًا.









- أول أعمال رشدي أباظه فيلم المليونيرة الصغيرة عام 1949م أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، ثم انصرف ثم سافر إلى إيطاليا لمدة ستة أشهر في عام 1950 على أمل الظهور في أفلام إيطالية، ولكن لم يكتب لرشيدى اباظة النجاح هناك إلا أنه عاد الى ومثل أدوارا صغيرة في أفلام دليلة - رد قلبي - موعد غرام - جعلوني مجرما.









- شارك رشدى اباظة بدور البطولة فى فيلم الشياطين الثلاثة، وشاركه البطولة كل من الفنان أحمد رمزي وحسن يوسف وبرلنتي عبد الحميد الذى يعد واحد من اقوى اعمال رشدى اباظة.









- مثل رشدى اباظه في فيلم امرأة على الطريق مع شكري سرحان وزكي رستم وهدى سلطان للمخرج الراحل عزالدين ذو الفقار عام 1959.









-أدى دور دوبلير للنجم العالمي روبرت تايلور في فيلم (وادي الملوك)، واشترك في فيلم (الوصايا العشر) للمخرج العالمي سيسيل ديميل، وغيرها من الأعمال.









- شارك رشدي أباظة في أكثر من 100 فيلم منذ بداياته عام 1948 حتى عام 1980، في الكثير منها أخذ البطولة أو البطولة مشتركة مع عدد من الممثلين تعد اشهر اعمال رشدى اباظه هى امرأة على الطريق، الطريق، طريق الأمل، الرجل الثاني، صراع في النيل، في بيتنا رجل، الزوجة رقم 13وصغيرة على الحب- عروس النيل وكان اخر اعمال رشدي أباظة من تصوير فيلم سأعود بلا دموع عام 1980.









- تزوج خمس مرات كانت اولى زوجاته الفنانة تحية كاريوكا، وكانت بربارا الأمريكية هى زوجته الثانية وأنجب منها ابنته الوحيدة "قسمت" وتزوج ايضا تزوج ساميه جمال ونبيلة أباظة وصباح.









- توفي رشدي أباظة يوم 27 يوليو عام 1980 الموافق 13 رمضان عام 1400 هـ عن عمر يناهز ثلاثة وخمسون