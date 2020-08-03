وزير الإسكان : جارٍ تنفيذ 1920 وحدة سكنية بمشروع "JANNA3 " في الشيخ زايد

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:29 ص
عصام الجزار
عصام الجزار
احمد الشيخ

صرح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم ، بأنه جارٍ تنفيذ 1920 وحدة سكنية (80 عمارة) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر المرحلة الثالثة بمنطقة التوسعات بمدينة الشيخ زايد، والمنضمة للمدينة بالقرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2017.


وأوضح  الوزير ، أن الشركات المسند إليها تنفيذ المشروع انتهت من إقامة الهيكل الخرساني لعدد (58) عمارة بالمشروع، وجارٍ تنفيذ أعمال الحفر والإحلال لعدد (18) عمارة أخرى من إجمالي 80 عمارة، كما تقوم الشركات باستكمال تنفيذ السور الفاصل بين حدود المشروع والمشروعات السكنية المتواجدة بالمنطقة.


من جانبه كلف مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، مسئولي الإدارات المختصة بالجهاز بالمتابعة الدورية لما تم ويجري تنفيذه من أعمال، مؤكداً الالتزام بالتوقيتات المحددة لتنفيذ المشروع وكذا الجودة في التنفيذ لتسليم الوحدات لمستحقيها طبقاً للمواصفات المطلوبة.

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