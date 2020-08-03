وزيرة الصناعة تصدر قراراً بخصوص تنظيم جهاز حماية الملكية الفكرية

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:18 ص
وزيرة الصناعة
وزيرة الصناعة
احمد الشيخ
 
أصدرت نيفين جامع وزيرة التجاة والصناعة قراراً بإعادة تنظيم جهاز نقطة الإتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية .

وقد نص القرار على أن الجهاز يهدف الى حماية حقوق الملكية الفكرية عن طريق تبادل المعلومات والتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المصرية المعنية ونقاط الاتصال في البلدان الاعضاء والشركاء التجاريين لمنع الاتجار في السلع  المتعدية على تلك الحقوق وضمان عدم تصديرها واستيرادها إعمالا لالتزامات مصر وحقوقها في اطار إنضمامها إلى إتفاقيات حماية حقوق الملكية الفكرية وإتفاقية جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية . 


وحدد القرار مهام وإختصاصات الجهاز والتى تتضمن تبادل المعلومات مع نقاط الاتصال الأخرى في البلدان الاعضاء بشان التجارة في السلع المتعدية على حقوق الملكية الفكرية وضمان التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة والسلطات الجمركية والتعاون مع الأجهزة المعنية في بحث ودراسة كافة جوانب الملكية الفكرية من خلال التنسيق والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل محليا ودوليا وذلك في سبيل المساهمة في صياغة الموقف التفاوضي المصري لدى المنظمات الدولية وأمام الشركاء التجاريين بشأن تلك الحقوق ، بالإضافة إلى إدارة منصة تعليمية اليكترونية تختص باطلاق برامج تعليمية وتثقيفية بالتنسيق مع اكاديمية الوايبو التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية تستهدف نشر ثقافة الملكية الفكرية وإتخاذ الاجراءات الكفيلة بفحص شكاوى ومنازعات الملكية الفكرية التي تحال للجهاز من المحاكم والجهات القضائية والشرطية وجهات الانفاذ المختلفة وابداء الرأي الفني والقانوني حيالها باعتباره جهة خبرة، الى  جانب عرض التسوية الودية واتخاذ اجراءات الوساطة والتحكيم بين الأطراف المتنازعة في مجال حقوق الملكية الفكرية وفقا للقواعد والاجراءات المقررة قانونا 


ويهدف القرار أيضاً الي اتخاذ إجراءات منع التعدي على حقوق الملكية الفكرية الواردة بالإتفاقية وتحديد التدابير الحدودية بإتفاقية التربس وإخطار الجمارك بهذه التدابير ومتابعة تنفيذها، فضلاً عن مكافحة التعديات على حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع الجهات المختصة. 
 
كما نص القرار أيضاً على أن يتم إختيار رئيس الجهاز من بين العاملين بالوزارة من ذوي الخبرة العلمية والعملية فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية علي ان يتضمن الجهاز تقسيمات تنظيمية تشمل وحدة الشئون الفنية ووحدة التدريب وتبادل المعلومات والتعليم عن بعد ووحدة الوساطة والتحكيم ووحدة البحوث والدراسات التشريعية والسياسات ووحدة الشئون الادارية والمالية والموارد البشرية. 

وتضمن القرار أن يباشر الجهاز أنشطته واختصاصاته في سبيل تحقيق أهدافه من خلال مجلس الجهاز و اللجنة الاستشارية لسياسات الملكية الفكرية ومجموعة عمل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومجموعة عمل العلامات والبيانات التجارية ومجموعة عمل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة  ومجموعة عمل الاصناف النباتية الجديدة  الى جانب مجموعات فض وفحص وتوصيف الأحراز المضبوطة على ذمة قضايا ومنازعات الملكية الفكرية  بالاضافة الى مجموعة عمل العلاقات الخارجية والاعلام. 
 
ونص القرار على أن يشكل مجلس الجهاز-والذى ينعقد مرة على الأقل شهرياً -من ممثلى وزارات التعليم العالي والبحث العلمي  والتموين والتجارة الداخلية والثقافة والاعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و الزراعة  والتجارة والصناعة  والمالية والداخلية الى جانب رئاسة مجلس الوزراء والادارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية ودار الكتب والوثائق القومية  واكاديمية البحث العلمي والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الكتاب واتحاد الناشرين المصريين والاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والفنية وجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس الوزراء

أخبار تهمك

شاهد.. أول ظهور لـ المستشار تركي آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك

منذ حوالي 20 ساعة

ضغوط فايلر تشعل مفاوضات الأهلي مع الصفقة الأهم

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة وآرسنال

منذ حوالي 8 ساعات

نصائح مهمة لمرضى الكبد.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

سيتين يستقر على تشكيل برشلونة ضد نابولي

منذ 40 دقيقة

حماية المستهلك تزف بشرى سارة لأولياء الأمور بشأن مصروفات "الباص"

منذ أقل من ساعتين

حفتر يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أردوغان: الشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار

منذ حوالي 18 ساعة

صدمة جديدة.. الكشف عن موعد عودة حسين الشحات للأهلي

منذ ساعة

نجم الزمالك يقرر الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي في الدوري

منذ ساعتين و 51 دقيقة

مصرع وإصابة 15 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بترعة المريوطية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

منذ يوم

4 بشائر سارة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2020.. تعرف عليها

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنانة سامية أمين

منذ يوم

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

منذ يوم

الأهلي يطالب نجمه المعار برفض عروض الزمالك وبراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

غدا.. غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات تناقش قانون حماية البيانات الشخصية

التجارة والصناعة تبحث خطوات تفعيل دورها في مجالات الملكية الفكرية

غدًا.. "التجارة والصناعة" تفعل دور جهاز حماية حقوق الملكية الفكرية

انتهاء ورشة حماية الحقوق الفكرية بالمتحف القومي للحضارة (صور)

وزير التعليم العالي يطلق برنامج الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية

تونس تشارك في اجتماعات المنظّمة العالميّة للملكيّة الفكريّة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:25 ص

حماية المستهلك تزف بشرى سارة لأولياء الأمور بشأن مصروفات "الباص"

4 بشائر سارة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2020.. تعرف عليها

10:49 ص

سيتين يستقر على تشكيل برشلونة ضد نابولي

11:34 ص

ضغوط فايلر تشعل مفاوضات الأهلي مع الصفقة الأهم

08:46 ص

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

12:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا