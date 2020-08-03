السياحة: الأجانب عايزين حفلات وديسكو "فاكرين الدنيا زي ما كانت"

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:25 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، إنهم يقومون بحملات لمراجعة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المنشأت السياحية، مناشدة زوار المناطق السياحية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على صحتهم.

وأشارت "شلبي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن أي منشأة تخالف الإجراءات الوقائية، ولا تطبقها يتم غلقها على الفور، معقبة: "مفيش تهاون دي سمعة مصر"، مضيفة أن الدولة بذلت مجهود كبير حتى بثت الطمأنينة لدى المواطن لزيارة المناطق السياحية.

وأضافت نائب وزير السياحة والآثار، أنه لم يتم رصد مخالفات تحتاج إلى التعامل معها حتى الآن، لافتة إلى أن مصر تستقبل السياحة الدولية منذ نحو شهر، وكل السائحين أشادوا بالإجراءات المطبقة في مصر، وقالوا: "مشفناش هذه الإجراءات في بلدنا"، منوهة بأن أحدث الشكاوي التي وصلت لهم أن السياح يريدون حفلات صاخبة وديسكو، معقبة: "فاكرين أن الدنيا زي ما كانت".

وكثفت وزارة السياحة والآثار حملاتها الرقابية من خلال لجان بالمحافظات المختلفة على الفنادق منذ أول أيام عيد الأضحى، للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية التى أقرها مجلس الوزراء لإعادة التشغيل.

وأبلغت غرفة المنشآت الفندقية الفنادق التى تم منحها صلاحية العمل بضرورة الالتزام التام بكافة الاشتراطات والضوابط، حيث تكثف وزارة السياحة والآثار والغرفة من لجانها التفتيشية خلال هذه الفترة للتأكد من التزام الفنادق وسيكون هناك عقوبات صارمة على المخالفين.

وأكدت وزارة السياحة والآثار، أن عدد الفنادق المعتمدة والحاصلة على شهادة السلامة الصحية بلغت ما يقرب من 600 منشأة فندقية موزعة فى 21 محافظة، مطالبة أى فندق بعدم قبول حجوزات إلا بعد حصوله على إذن بإعادة التشغيل.

وأوضح هشام الشاعر، عضو غرفة المنشآت الفندقية، أن الغرفة تتولى الرقابة على الفنادق بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة للتأكد من التزامها بجميع الاشتراطات التى أقرها مجلس الوزراء، كذلك تقوم اللجان بالمشاركة فى التفتيش ومراجعة الفنادق التى تتقدم بطلبات الاعتماد لاستضافة النزلاء.

وأهابت وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التى حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها. 

واعتمدت وزارة السياحة والآثار علامة السلامة الصحية حيث يجب على الفنادق الراغبة فى التشغيل الحصول عليها وتواجدها يفيد تطبيق الفندق للضوابط والشروط المعتمدة من مجلس الوزراء ووفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.



والرمز عبارة عن قرص الشمس المميز لمناخ مصر الدافئ وأماكنها المفتوحة، بداخله ثلاثة علامات هيروغليفية هى كلمات "عنخ، أودچا، سنب" بمعنى الحياة والرخاء والصحة، والشهادات ستكون موقعة من الغرفة ووزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان.



ووجه الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار بضرورة التنسيق مع شرطة السياحة والآثار فى هذا الشأن لمراجعة السجلات الخاصة بالعاملين والإجراءات والتدابير المهنية التى يتم تنفيذها وتسجيلها بتفاصيل كافية للتأكد من قيام الفندق بالالتزام بتدوين البيانات المطلوبة فى السجلات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس الوزراء بوابة الفجر اول ايام عيد الاضحي الفجر الاضحي أخبار مصر

أخبار تهمك

نصائح مهمة لمرضى الكبد.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

منذ يوم

صدمة جديدة.. الكشف عن موعد عودة حسين الشحات للأهلي

منذ ساعة

نجم الزمالك يقرر الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

مصرع وإصابة 15 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بترعة المريوطية

منذ حوالي 15 ساعة

حماية المستهلك تزف بشرى سارة لأولياء الأمور بشأن مصروفات "الباص"

منذ أقل من ساعتين

صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة وآرسنال

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي في الدوري

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنانة سامية أمين

منذ يوم

الأهلي يطالب نجمه المعار برفض عروض الزمالك وبراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

سيتين يستقر على تشكيل برشلونة ضد نابولي

منذ 40 دقيقة

ضغوط فايلر تشعل مفاوضات الأهلي مع الصفقة الأهم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

منذ يوم

حفتر يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أردوغان: الشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد.. أول ظهور لـ المستشار تركي آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك

منذ حوالي 20 ساعة

4 بشائر سارة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2020.. تعرف عليها

منذ ساعة و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

حوار| وزير الآثار يحسم الجدل بشأن عودة السياحة الخارجية ويوضح دور الحكومة في دعم العاملين بالقطاع

عاجل.. ١٨ فندق سياحي يحصل على شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل

٢٦ فندقًا سياحيًا يتسلم شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل

١٠ فنادق تتسلم شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل

الإذاعة الفرنسية تستضيف وزير السياحة وتعلق: "مصر الأفضل والمؤهلة للعودة"

بدء تشغيل السياحة الداخلية وسط إجراءات مشددة (اعرف التفاصيل)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:25 ص

حماية المستهلك تزف بشرى سارة لأولياء الأمور بشأن مصروفات "الباص"

4 بشائر سارة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2020.. تعرف عليها

10:49 ص

سيتين يستقر على تشكيل برشلونة ضد نابولي

11:34 ص

ضغوط فايلر تشعل مفاوضات الأهلي مع الصفقة الأهم

08:46 ص

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

12:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا