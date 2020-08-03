السياحة: الأجانب عايزين حفلات وديسكو "فاكرين الدنيا زي ما كانت"

قالت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، إنهم يقومون بحملات لمراجعة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المنشأت السياحية، مناشدة زوار المناطق السياحية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على صحتهم.





وأشارت "شلبي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن أي منشأة تخالف الإجراءات الوقائية، ولا تطبقها يتم غلقها على الفور، معقبة: "مفيش تهاون دي سمعة مصر"، مضيفة أن الدولة بذلت مجهود كبير حتى بثت الطمأنينة لدى المواطن لزيارة المناطق السياحية.





وأضافت نائب وزير السياحة والآثار، أنه لم يتم رصد مخالفات تحتاج إلى التعامل معها حتى الآن، لافتة إلى أن مصر تستقبل السياحة الدولية منذ نحو شهر، وكل السائحين أشادوا بالإجراءات المطبقة في مصر، وقالوا: "مشفناش هذه الإجراءات في بلدنا"، منوهة بأن أحدث الشكاوي التي وصلت لهم أن السياح يريدون حفلات صاخبة وديسكو، معقبة: "فاكرين أن الدنيا زي ما كانت".





وكثفت وزارة السياحة والآثار حملاتها الرقابية من خلال لجان بالمحافظات المختلفة على الفنادق منذ أول أيام عيد الأضحى، للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية التى أقرها مجلس الوزراء لإعادة التشغيل.





وأبلغت غرفة المنشآت الفندقية الفنادق التى تم منحها صلاحية العمل بضرورة الالتزام التام بكافة الاشتراطات والضوابط، حيث تكثف وزارة السياحة والآثار والغرفة من لجانها التفتيشية خلال هذه الفترة للتأكد من التزام الفنادق وسيكون هناك عقوبات صارمة على المخالفين.





وأكدت وزارة السياحة والآثار، أن عدد الفنادق المعتمدة والحاصلة على شهادة السلامة الصحية بلغت ما يقرب من 600 منشأة فندقية موزعة فى 21 محافظة، مطالبة أى فندق بعدم قبول حجوزات إلا بعد حصوله على إذن بإعادة التشغيل.





وأوضح هشام الشاعر، عضو غرفة المنشآت الفندقية، أن الغرفة تتولى الرقابة على الفنادق بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة للتأكد من التزامها بجميع الاشتراطات التى أقرها مجلس الوزراء، كذلك تقوم اللجان بالمشاركة فى التفتيش ومراجعة الفنادق التى تتقدم بطلبات الاعتماد لاستضافة النزلاء.





وأهابت وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التى حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.





واعتمدت وزارة السياحة والآثار علامة السلامة الصحية حيث يجب على الفنادق الراغبة فى التشغيل الحصول عليها وتواجدها يفيد تطبيق الفندق للضوابط والشروط المعتمدة من مجلس الوزراء ووفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.













والرمز عبارة عن قرص الشمس المميز لمناخ مصر الدافئ وأماكنها المفتوحة، بداخله ثلاثة علامات هيروغليفية هى كلمات "عنخ، أودچا، سنب" بمعنى الحياة والرخاء والصحة، والشهادات ستكون موقعة من الغرفة ووزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان.













ووجه الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار بضرورة التنسيق مع شرطة السياحة والآثار فى هذا الشأن لمراجعة السجلات الخاصة بالعاملين والإجراءات والتدابير المهنية التى يتم تنفيذها وتسجيلها بتفاصيل كافية للتأكد من قيام الفندق بالالتزام بتدوين البيانات المطلوبة فى السجلات.