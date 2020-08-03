خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رجال الأمن بنجاح موسم الحج

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:09 ص
بوابة الفجر
الفجر السعودي


نقل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اليوم الاثنين، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وتهنئتهما، لرجال الأمن وقادة القطاعات الأمنية المشاركين في مهمة حج هذا العام 1441هـ، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونجاح الخطط الأمنية والتنظيمية التي تم تنفيذها خلال موسم حج هذا العام في ظروف صحية استثنائية.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعود، خلال لقاء أمس الأحد، مع قادة القطاعات الأمنية عبر الاتصال المرئي، أن ما تحقق من دقة في تنفيذ الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية من جائحة كورونا، والتي مثلت الأساس في تنظيم حج هذا العام ليؤكد ما وصلت إليه المملكة من قدرات ومستويات مميزة في إدارة وتنظيم أداء فريضة الحج في جميع الظروف، وذلك بفضل دعم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده وما يوليانه من اهتمام وما يوفرانه من دعم للارتقاء المستمر بجودة خدمات ضيوف الرحمن وتسهيل وتيسير أداء الشعائر بأمن وأمان وطمأنينة.

وأعرب وزير الداخلية، عن خالص شكره وتقديره لرجال الأمن وزملائهم من الجهات الحكومية والخدمية المشاركين في مهمة حج هذا العام على جهودهم الكبيرة التي أثمرت عن تحقيق أهداف خطط حج هذا العام، داعياً المولى أن يديم على المملكة الأمن والأمان والاستقرار في ظل الرعاية الكريمة والقيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

ومن جهة أخرى، بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة للرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس محمدو، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق أطراد التقدم والازدهار.

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