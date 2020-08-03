سيتين يستقر على تشكيل برشلونة ضد نابولي

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:34 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة، استقر على تشكيلة مباراة نابولي.

 

وأضافت أنه في ظل غياب بوسكيتس وأرتورو فيدال، بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات، فإن سيتين سيعتمد على توليفة دي يونج، راكيتيتش وسيرجي روبيرتو في خط الوسط.

 

وأشارت إلى أن برشلونة سيستعيد أنطوان جريزمان، مهاجم الفريق، بعدما تعافى من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

 

وجاءت التشكيلة المحتملة لبرشلونة كالتالي:

 

حراسة المرمى: تير شتيجن.

 

الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليت، ألبا.

 

الوسط: دي يونج، راكيتيتش، روبيرتو.

 

في الهجوم: جريزمان، ميسي، سواريز.

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