ماجيك يسقط كينجز 132-116 في دوري السلة الأمريكي

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:20 ص
بوابة الفجر
وكالات


سجل تيرينس روس 25 نقطة في مشاركته كبديل وحقق نيكولا فوتشيفيتش رقمين مزدوجين حيث أحرز 23 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة ليفوز أورلاندو ماجيك 132-116 على سكرامنتو كينجز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

 

وعزز ماجيك (32 انتصارا مقابل 35 هزيمة) تفوقه بفارق نصف مباراة في المركز السابع بالقسم الشرقي بعد أداء قوي أمام كينجز (28 انتصارا مقابل 38 هزيمة).

 

وتقدم أورلاندو مبكرا ورفع الفارق لأكثر من عشر نقاط بنهاية الربع الأول.

 

وأحرز ماركيل فولتز تسع من 14 نقطة له خلال اللقاء في أول 12 دقيقة.

 

وأنهى دي.جيه أوجستين المباراة مسجلا عشر نقاط وأضاف آرون جوردون 22 نقطة لصالح ماجيك.

 

وسيتجنب ماجيك خوض مباراة فاصلة من أجل التأهل للأدوار الإقصائية إذا أنهى مرحلة التصنيف وهو متقدم بأربع مباريات أو أكثر.

 

وما زال سكرامنتو متأخرا بفارق ثلاث مباريات ونصف المباراة عن ممفيس جريزليز صاحب المركز الثامن في القسم الغربي.

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