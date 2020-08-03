الدولار يصعد بعد مرور أسوأ شهر له منذ 10 سنوات









ارتفع الدولار مقابل سلة عملات اليوم الاثنين حيث تضافرت موجة خروج من مراكز مدينة كثيفة مع طلب على العملة كملاذ آمن ليعطيها فرصة لالتقاط الأنفاس بعد شهر كان الأسوأ لها في عشر سنوات.





فقد مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة أمام سلة عملات رئيسية، أكثر من أربعة بالمئة في يوليو الماضي، في أسوأ شهر له منذ سبتمبر 2010. والمؤشر منخفض عشرة بالمئة عن ذروة مارس.





كان صافي المراكز المدينة للمضاربين في الدولار الأمريكي ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس 2011 عند 24.27 مليار دولار، حسبما تظهره حسابات أجرتها رويترز وبيانات من لجنة تداول العقود الآجلة الأمريكية.





وصعد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة يوم الاثنين، وارتفعت العملة الأمريكية مقابل جميع عملات سلة المؤشر.



