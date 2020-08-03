صدمة جديدة.. الكشف عن موعد عودة حسين الشحات للأهلي

يبذل الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاولات مكثفة لتجهيز حسين الشحات نجم هجوم الفريق بفترة كافية قبل استئناف دوري أبطال افريقيا، وهي البطولة التي تعد الهدف الأهم لجهاز الكرة وإدارة النادي.

وطلب فايلر تقريرًا عن الشحات من الجهاز الطبي يتم توضيح فيه موعد عودته بالتحديد بعد اجرائه جراحة الفتاق مؤخراً، خاصة وأنه واحد من أهم عناصر الفريق الهجومية التي يعول عليها كثيراً سواء على المستوي المحلي أو الافريقي.

وأكد طبيب الأهلي لفايلر أن حسين الشحات سيعود في فترة تتراوح من شهر ونصف الي شهرين بحيث يكون تعافى تماماً من تداعيات الجراحة التي أجراها.