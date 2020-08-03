صدمة جديدة.. الكشف عن موعد عودة حسين الشحات للأهلي
الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:10 ص
علي نبوي
يبذل الجهاز الطبي
بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاولات مكثفة لتجهيز حسين الشحات نجم
هجوم الفريق بفترة كافية قبل استئناف دوري أبطال افريقيا، وهي البطولة التي تعد الهدف
الأهم لجهاز الكرة وإدارة النادي.
وطلب فايلر تقريرًا
عن الشحات من الجهاز الطبي يتم توضيح فيه موعد عودته بالتحديد بعد اجرائه جراحة الفتاق
مؤخراً، خاصة وأنه واحد من أهم عناصر الفريق الهجومية التي يعول عليها كثيراً سواء
على المستوي المحلي أو الافريقي.
وأكد طبيب الأهلي لفايلر أن حسين الشحات سيعود في فترة تتراوح من شهر ونصف الي شهرين بحيث يكون تعافى تماماً من تداعيات الجراحة التي أجراها.