وزير التنمية المحلية: تلقي طلبات الراغبين في شغل 54 وظيفة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 10:54 ص
بوابة الفجر
الفجر
أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن مد الوزارة تلقي طلبات الراغبين في شغل ٥٤ وظيفة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات لمدة ١٥ يوميًا اعتبارًا من غدًا الثلاثاء.

ولفت إلى أن إجراءات المسابقة تأتي طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية وطبقًا للدرجات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية.

وقال اللواء محمود شعراوي،في بيان اليوم الأنين، إن الوزارة تلقت حتى نهاية شهر يوليو ٢٠٢٠ نحو ١٧٥٠ طلبًا من الراغبين في التقدم للمسابقة وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
 
وأكد وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على توسيع قاعدة الاختيار للقيادات الجديدة وإعطاء فرصة لأكبر عدد من الراغبين للتقدم لتلك المسابقة بما يساعد في اختيار أفضل العناصر وضخ دماء جديدة في منظومة العمل المحلي قادرة على العطاء والعمل بتفاني وإخلاص خلال المرحلة القادمة لخدمة المواطنين والحصول على رضاهم عن الخدمات المقدمة من المحليات.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن عملية التقديم للمسابقة تقتصر على تقديم الأوراق إلكترونيًا على الموقع الرسمي للوزارة وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأحد، عن خروج 1318 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 42455 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.

وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 94483 حالة من ضمنهم 42455 حالة تم شفاؤها، و4865 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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