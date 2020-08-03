وزراة الرياضة تساهم في علاج الكابتن جابر عبد العاطي

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 10:52 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على المساهمة فى تحمل تكلفة علاج الكابتن جابر عبد العاطي نجم منتخب مصر للكرة الطائرة السابق وذلك خلال دخوله إحدي المستشفيات لتلقي العلاج.

وكلف الوزير بمتابعة الحالة الصحية لنجم منتخب الطائرة السابق وتطور حالته الصحية وكافة الاحتياجات الخاصة باستكمال علاجه.

ومن المقرر أن تساهم الوزارة فى تحمل إجمالى قيمة فواتير العلاج بالمستشفى.

و أعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته للكابتن جابر عبد العاطي بالشفاء العاجل، وأن ينعم الله عليه بموفور الصحة والعافية.

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