تعرف علي أسعار اللحوم برابع أيام عيد الأضحي المبارك
الإثنين 03/أغسطس/2020 - 10:10 ص
الفجر الإقتصادي
إستقرت أسعار اللحوم بالأسواق اليوم اليوم الإثنين 3-8-2020، وهو اليوم الرابع بعيد الاضحي المبارك بعدما شهدت ٌإقبالاً كبيراً خلال الفترة ما قبل العيد بأيام ، ويتراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 120 جنيهًا إلى 150 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الضأن من 130 إلى 160 جنيهًا، واللحم الجملي من 90-110 جنيها.
ومع نمو الثروة الحيوانية وإطلاق الدولة من خلال وزارة الزراعة للمشروع القومي للبتلو لصالح صغار المربيين فقد إستقرت أسعار اللحوم اليوم مع توقعات بأن تتراجع خلال الفترة المقبلة .
أسعار اللحوم اليوم الإثنين 3-8-2020
سعر كيلو الكندوز بين 140 وحتى 150 جنيها.
سعر كيلو اللحم المفروم من 100-130 جنيها.
سعر كيلو السجق 110-125 جنيها .
وتراوحت اسعاركيلو البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها .
وتراواحت أسعار البرجر البلدى بين 100-120 جنيها .
وتراوحت أسعار اللحوم الضأن لتبدأ من 120و حتى 140جنيها .
كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 120 جنيها .
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