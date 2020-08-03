تعرف علي أسعار اللحوم برابع أيام عيد الأضحي المبارك

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 10:10 ص
اسعار اللحوم
اسعار اللحوم
الفجر الإقتصادي
إستقرت أسعار اللحوم  بالأسواق اليوم اليوم الإثنين  3-8-2020، وهو اليوم الرابع بعيد الاضحي المبارك بعدما شهدت ٌإقبالاً كبيراً خلال الفترة  ما قبل العيد بأيام ، ويتراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 120 جنيهًا إلى 150 جنيهًا، وسجل  سعر  كيلو الضأن من 130 إلى 160 جنيهًا، واللحم الجملي من 90-110 جنيها.


ومع نمو الثروة الحيوانية وإطلاق الدولة من خلال وزارة الزراعة للمشروع القومي للبتلو لصالح صغار المربيين فقد إستقرت أسعار اللحوم اليوم مع توقعات بأن تتراجع خلال الفترة المقبلة .

أسعار اللحوم اليوم الإثنين 3-8-2020 

سعر كيلو الكندوز بين 140 وحتى 150 جنيها.
سعر كيلو اللحم المفروم من 100-130 جنيها.
سعر كيلو السجق 110-125 جنيها .
وتراوحت اسعاركيلو البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها .
وتراواحت أسعار البرجر البلدى بين 100-120 جنيها .
وتراوحت أسعار اللحوم الضأن لتبدأ من 120و حتى 140جنيها .
كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 120 جنيها .

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لحوم الضأن الاضحي

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