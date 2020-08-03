النني يوجه رسالة جديدة لآرسنال

حرص نجم منتخب مصر محمد النني، لاعب آرسنال والمعار حاليا لصفوف بشكتاش، على توجيه رسالة للجانرز، بعد تتويج الجانرز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكتب نجم الفراعنة عبر تويتر، اليوم الأحد: "مبروك يا شباب تستحقونها. لندن ستظل حمراء".

وتوج آرسنال أمس السبت بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي بالفوز بنتيجة (2-1).

ويبدو مصير النني غامضًا بشأن العودة إلى آرسنال في الموسم المقبل بعدما تلقى عرضًا للرحيل إلى طرابزون سبور التركي بجانب رغبة بشكتاش في تجديد إعارته، وانضم النني إلى آرسنال قادمًا من بازل السويسري في يناير2016.