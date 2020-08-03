أسعار الأسماك اليوم الإثنين 3-8-2020 .. كيلو "البلطي " بـ 28 جنيه

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:53 ص
اسعار الاسماك
اسعار الاسماك
الفجر الإقتصادي
إستقرت أسعار الأسماك  اليوم الإثنين 3-8-2020 ، في جميع الأسواق بالتزامن مع رابع أيام عيد الاضحي والإتجاه الي شراء اللحوم وتراجع حجم الأقبال علي الأسماك حيث تسعي الدولة في خطتها المستقبلية تحقيق الإكتفاء الذاتي للأسماك وزيادة حجم الصادرات حيث تصدر مصر ما يقرب من 30 ألف طن سنويا.

أسعار الأسماك اليوم الإثنين 3-8-2020

و تراوح سعر السمك  البلطى بين 20 و 24 جنيها للكيلو الواحد ، بينما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 42 و48 جنيها، وتراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.


وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و 170 جنيها، ووصل سعر كيلو الكابوريا إلى بين 30 و130 جنيها.

 

وسجل  سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح بين 24 – 27 جنيهاً، وسعر كيلو البلطى "2" بين 20-23 جنيهاً، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 17 – 37 جنيهاً، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.
وسجل سعر كيلو القشر بياض عند 60-80 جنيها، بينما استقر سعر البياض الأملس بين 60 -80 جنيها، والبياض الأملس "خليجى " بين 25 – 35 جنيهاً، وتراوح سعر سمك القراميط والشيلان بين 15 – 20 جنيهاً، واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيهاً، وسجلت أسعار المكرونة السويسى 65-75 جنيهاً، والمكرونة الخليجى بين 32– 38 جنيهاً، والمكرونة المجمدة بين 20 – 30 جنيهاً، وموسى بين 60-80 جنيهاً للكيلو، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110- 170 جنيهاً، فيما يبدأ سعر الجمبري من 180 إلى 240 جنيها.

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