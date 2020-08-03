أسعار الأسماك اليوم الإثنين 3-8-2020 .. كيلو "البلطي " بـ 28 جنيه

إستقرت أسعار الأسماك اليوم الإثنين 3-8-2020 ، في جميع الأسواق بالتزامن مع رابع أيام عيد الاضحي والإتجاه الي شراء اللحوم وتراجع حجم الأقبال علي الأسماك حيث تسعي الدولة في خطتها المستقبلية تحقيق الإكتفاء الذاتي للأسماك وزيادة حجم الصادرات حيث تصدر مصر ما يقرب من 30 ألف طن سنويا.





أسعار الأسماك اليوم الإثنين 3-8-2020





و تراوح سعر السمك البلطى بين 20 و 24 جنيها للكيلو الواحد ، بينما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 42 و48 جنيها، وتراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.









وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و 170 جنيها، ووصل سعر كيلو الكابوريا إلى بين 30 و130 جنيها.









وسجل سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح بين 24 – 27 جنيهاً، وسعر كيلو البلطى "2" بين 20-23 جنيهاً، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 17 – 37 جنيهاً، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.