"السيارة انقسمت نصفين".. مصرع وإصابة 4أشخاص في حادث بالمحلة الكبرى (صور)

شهد طريق نادي الشرطة بدائرة قسم ثان المحلة في الساعات الأولى من صباح اليوم، مصرع وإصابة 4 أشخاص بينهم طفل في حادث تصادم سيارتين بسبب السرعة الزائدة وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى المحلة العام.





وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورد بلاغ بمصرع طفل يدعى زياد مجدي 10 سنوات وإصابة محمد مجدي، وسعد أمير، واحمد البيلي في حادث تصادم سيارتين ملاكي على طريق نادي الشرطة بدائرة قسم ثان المحلة.





وكشفت المعاينة اختلال عجلة القيادة بيد قائد سيارة ملاكي، واصطدامه بسيارة ملاكي أخري تسير عكس الطريق، ما أدى إلى انشطار السيارة نصفين بسبب السرعة الزائدة.



