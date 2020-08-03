مانشستر يونايتد يخطط لضم شمايكل

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:37 ص
بوابة الفجر
علاء خليف

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع حارس مرمي جديد ليكون بديلا لحارسه ديفيد دي خيا بعد تراجع مستوي الأخير خلال الفترة الماضية.


ويرغب النرويجي أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد في التعاقد مع حارس صاحب خبرات كبير ويكون مصدر ثقة له ولباقي أفراد الفريق الإنجليزي،خاصة وأنه غير مقتنع بقدرات الحارس الشاب دين هندرسون المعار لشيفيلد يونايتد لحراسة عرين الشياطين الحمراء.


ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع حارس ليستر سيتي، كاسبر شمايكل لتدعيم مركز حراسة المرمي بالفريق، باعتباره الخيار الجاهز لتعويض الدولي الإسباني ديفيد دي خيا، خاصة وأنه يمتلك خبرات كبيرة وقدرات فنية عالية كما أنه ظهر بمستويات رائعة رفقة ليستر خلال المواسم الماضية.


ويرتبط كاسبر شمايكل صاحب الـ33 عامًا بعقد مع نادي ليستر سيتي يمتد حتي 2023، ولا يمكنه الرحيل عن صفوف الفريق إلا بموافقة إدارة نادي ليستر، ويعد خيارًا أفضل من الناحية المالية مقارنة بحارس أتليتكو مدريد يان أوبلاك والذي يمتلك شرطا جزائيا في عقده مع النادي الاسباني بقيمة 109 مليون استرليني.


ومن المنتظر أن يتحرك مسئولي مانشستر يونايتد بشكل رسمي للتفاوض مع كاسبر شمايكل لاستطلاع رأيه بخصوص الانتقال لصفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

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