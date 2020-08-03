تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي في الدوري

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:23 ص
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
استقر السويسري رينيه فايلر على التشكيل الذي سيدفع به في مواجهة إنبي المقرر إقامتها يوم 9 أغسطس الجاري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة ويرغب في مواصلة التألق لتحقيق اللقب هذا الموسم.

ومن المنتظر أن يدخل الأهلي مباراة إنبي بتشكيلة مكونة من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي
في خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمود متولي، علي معلول
في خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية
وفي خط الوسط الهجومي: وليد سليمان، أفشة، جونيور أجاي
في الهجوم: مروان محسن

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