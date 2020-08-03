في رابع أيام العيد ..سعر الذهب يرتفع 6 جنيهات.. وعيار21 يسجل 872 جنيه للجرام

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:02 ص
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
الفجر الإقتصادي


قفزت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 3-8-2020 بمعدل 6 جنيهات لكل الأعيرة ، وذلك بالتزامن مع رابع يوم للإحتفال بعيد الأضحي، ووفقاً لارتفاع أسعار الذهب العالمية اليوم ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 الي 872 جنيه 



 أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 3-8-2020 رابع  أيام عيد الأضحي :

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 753 جنيه

 سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 872 جنيه

 سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1005 جنيه 

ووصل سعر الجنيه الذهب وصل إلى نحو 7032 جنيه.

 أسعار الذهب العالمية 

إرتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم والذي تسبب في ارتفاع سعر الذهب في مصر اليوم  ، حيث ارتفع سعر  الذهب لاعلي مستوياته يوم الجمعة الماضي  إذ أثار تراجع الدولار وأرقام اقتصادية سلبية من كل حدب وصوب نزوحا نحو المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا. 2016.

 

وصعدت الفضة 0.2011 بالمئة إلى 24.4 دولار للأوقية (الأونصة) ، وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.20% الى 1977.9 دولار للأوقية في حين جرت تسوية الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بزيادة واحد بالمئة إلى 1985.9 دولار.

 
وصعدت الأسعار لأعلى مستوى على الإطلاق عند 1980.57 دولار يوم الثلاثاء، وهي مرتفعة عشرة بالمئة منذ بداية الشهر.



ويعتبر الذهب هو أفضل وسيلة أمنة للإستثمار في مثل تلك الأيام ، حيث يلتجاً معظم المواطنين لشراء الذهب بإعتباره الإستثمار الأمن علي مر العصور والأـزمنة 

 

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