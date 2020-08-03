وفاة الفنانة سامية أمين والدة احمد الدمرداش عن عمر 75 عاما.. اعرف ابرز المعلومات عنها

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:13 ص
سامية أمين
سامية أمين
توفيت الفنانة سامية أمين، زوجة الفنان مصطفى الدمرداش، ووالدة الفنان أحمد الدمرداش، أمس الأحد الموافق 2/8/2020، بعد صراع مع المرض.

وأعلن احمد الدمرداش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفاة والدته، قائلًا: "إنّا لله وإنا إليه راجعون، توفيت أمي الغالية إلى رحمة الله، أرجو الدعاء لها".

وشاركت الفنانة سامية أمين، في عدد من الأعمال، منها "حق مشروع، ولاد الأكابر، قصة الأمس، حضرة المتهم أبي، المصراوية، العار، الضوء الشارد، زيزنيا، عمر بن عبدالعزيز، لا إله إلا إلله.

والفنانة سامية أمين زوجة الفنان مصطفى الدمرداش، شقيق الفنان والمخرج نور الدمرداش، ووالدة الفنان أحمد الدمرداش.

وقدمت الفنانة الراحلة سامية أمين، ما يزيد على 100 عمل فني، وكانت احتفلت بعيد ميلادها الـ 75 في شهر مارس الماضي.

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