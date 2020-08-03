مدافع بوروسيا مونشنجلادباخ يرفض مناقشة العروض ويقرر البقاء

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:07 ص
بوابة الفجر
وكالات
رفض ماتياس جينتير مدافع فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لكرة القدم العروض المغرية العديدة المقدمة إليه من عدة أندية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مفضلا البقاء مع فريقه.

وصرح جينتير /26 عاما/ لمجلة (كيكر) الصادرة غدا الإثنين "نعم، سأبقى بالتأكيد في جلادباخ".

وكانت المجلة الألمانية قد أشارت إلى تقدم أندية تشيلسي الإنجليزي وإنتر الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني بعروض للتعاقد مع المدافع الألماني.

أوضح جينتير "لقد أحطت علما بهذه العروض بالطبع، وكان من دواعي سروري أن احظى بهذا التقدير، لكنني شددت في كثير من الأحيان بما يكفي على مدى سعادتي في جلادباخ".

ويستمر عقد جينتير حتى عام 2021، ويملك النادي الناشط بالدوري الألماني (بوندسليجا) خيار تمديد التعاقد حتى عام 2022.

وأضاف "يمكنني أن أتخيل حدوث ذلك، ولكن ليس هناك عجلة. وبسبب فيروس كورونا، لم يتم إجراء أي محادثات حتى الآن".

وساهم جينتير في حصول مونشنجلادباخ على المركز الرابع بترتيب بوندسليجا في الموسم المنصرم ومن ثم التأهل لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

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