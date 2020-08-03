إستقرار سعر الدولار اليوم رابع أيام عيد الأضحي المبارك

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:25 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
الفجر الغقتصادي
إستقر سعر الدولار  أمام الجنيه المصري اليوم الأثنين  3-8-2020، رابع أيام عيد الأضحى المبارك ، وحقق سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى  حوالي 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع، وجاء أقل سعر للدولا ر ،لدى بنك قناه السويس عند مستوى 15.89 للشراء و15.99 جنيها للبيع، بحسب متعاملين، بينما سجل كلاً من بنك عودة والبنك المصري الخليجي أعلى سعر لتداول الدولار عند مستوى 15.94 جنيه للشراء، و16.04 للبيع.
 
ونستعرض سعر الدولار اليوم وفقاً لاخر تحديث جاء في موقع دولار لايف كالتاالي : 
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.93 جنيه للشراء. 
16.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة 

15.92 جنيه للشراء.
16.04جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى بنك مصر
15.92 جنيه للشراء.
16.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الأسكندرية
15.94 جنيه للشراء.
16.02 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى المصرف المتحد 
15.92 جنيه للشراء.
16.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.94 جنيه للشراء.
16.04 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.93 جنيه للشراء.
16.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناه السويس 
15.89 جنيه للشراء.
16.99 جنيه للبيع.
 


حققت أسعار الدولار مقابل الجنيه انخفاضات جديدة خلال تعاملات شهر يوليو الماضي، مع بدأ تعافي مصادر النقد الأجنبي من قطاع السياحة، وعودة المستثمرون الأجانب للاستثمار في أدوات الدين ما رفع حجم التدفقات النقدية على البلاد من العملة الصعبة.

 

 

وخسر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 15 قرشا خلال تعاملات شهر يوليو، بحيث سجل في البنك المركزي بداية الشهر مستويات ر 15.93 جنيها للشراء و15.03 جنيها للبيع؛ ليصل بنهاية الشهر إلى  16.08 جنيها للشراء و16.18 جنيها للبيع .

 

 

فيتش تشيد بالاقتصاد المصري وتقوم بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر :

 وكانت وكالة فيتش العالمية  أعلنت هذا الأسبوع للتصنيف الائتماني، تصنيف الاقتصاد المصري عند “B+” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

 

وأوضحت أن  تثبيت التصنيف الائتماني لمصر يأتي بدعم من مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي التي قطعتها مصر، والتحسن في بيئة الاستقرار الكلي والتمويلات الخارجية، والالتزام السياسي بتعزيز برنامج الإصلاح، وتوافر التمويل المالي والخارجي في مواجهة وباء “كوفيد-19”.

 

وأضاف وكالة فيتش “رغم تأثير تداعيات جائحة  كورونا على نمو الناتج المحلي الإجمالي والأداء المالي، إلا أننا ننظر حاليًا إلى الصدمة على أنها تعطيل مؤقت لما كان في السابق اتجاهات إيجابية قوية”.

 

وأشارت فيتش إلى أن الإصلاحات الاقتصادية في السنوات الأخيرة وفرت لمصر درجة من المرونة لمواجهة صدمة وتداعيات جائحة كورونا.

 

وتوقعت فيتش أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.5% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2021 (السنة المالية 2021)، وهو أقل بكثير من متوسط النمو البالغ 5.5% في السنة المالية 2018 والسنة المالية 2019.


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