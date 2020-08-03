كيم كارداشيان تنفي شائعة انفصالها عن كاني ويست بصورة لها بفستان الزفاف



ونقلت صحيفة ديلي ميل صورة قامت كيم بنشرها عبر حسابها الخاص على "إنستجرام" تنفي به الشائعات التي روجت لنيتها الإنفصال عن زوجها عقب هذه الأزمة.



وكانت الصورة لكيم أثناء قيامها بتجربة فستان زفافها قبيل عقد قرانها رسميا من كاني ويست.



بعد أسابيع من الأزمات عاشتها كيم كارداشيان مع اسرتها بسبب تصريحات زوجها كاني ويست المثيرة للجدل، عادت لتؤكدت نجمة تليفزيون الواقع على التزامها بالارتباط به.