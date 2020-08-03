المنتجون يرفضون حضور بن أفليك برفقة نجمة الفيلم آنا دي أرماس لحفل الافتتاح



ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن العرض الأول للفيلم دائما ما يقام بالعاصمة الانجليزية لندن، بحضور نجوم الفيلم وممثلين عن الاسرة الملكية ببريطانيا.



وكشفت مصادر مطلعة بأن المنتجين يرفضون حضور النجم بن أفليك للعرض الخاص للفيلم برفقة نجمته الشابة آنا دي أرماس بعد اعلانهما عن ارتباطهما رسميا خوفا من خطفه للأضواء خلال حضوره للعرض.



رغم تأجيل موعد طرحه رسميا بصالات العرض السينمائية، إلا أن الشركة المنتجة لأحدث افلام جيمس بوند بدأت الاستعدادات للحفل الافتتاحي الخاص به.