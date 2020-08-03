أديل تهنئ بيونسيه بطرح ألبومها المصور الجديد على طريقتها الخاصة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:38 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

قامت النجمة الكبيرة أديل بنشر صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وجهت من خلالها التهنئة للنجمة بيونسيه بمناسبة طرح البومها الموسيقي المصور الجديد.

ونقلت صحيفة ديلي ميل الصورة التي نشرتها أديل، وكتبت معها موجهة حديثها لبيونسيه قائلة شكرا لمنحنا شعور افضل دائما بما تقدمينه من فن.

وكانت اديل جالسة بمنزلها اسفل شاشة تليفزيون تبثل عليها مجموعة من اغاني البوم بيونسيه الجديد وترتدي نفس الزي الذي ترتديه بالفيديو.

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