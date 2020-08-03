"جريز أناتومي" يحتفظ بنجومه لثلاث مواسم مستقبلية



وذلك وفقا لصحيفة ديلي ميل، التي أفادت بأن شبكة ABC، نجحت في تجديد عقود ثلاثة من نجوم المسلسل البارزين لمدة ثلاث مواسم إضافية للمستقبل.



ما يكشف عن مخطط الشبكة لمد المسلسل للموسم الـ 20، وأفادت الصحيفة بأن النجوم الذين جددوا عقودهم رسميا مع ABC، هم "كيم رافر"، والممثل "كيفين مكيد"، والممثلة "كاميلا لودينجتون".







تستعد شبكة ABC التليفزيونية الأمريكية الكبرى لتجديد بث مسلسل الطب الشهير Grey's Anatomy لثلاث مواسم جديدة تعرض في المستقبل، مع العلم بأن الشبكة حاليا تعمل على انتاج الموسم الـ 17 من العمل الدرامي المميز.