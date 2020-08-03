"جريز أناتومي" يحتفظ بنجومه لثلاث مواسم مستقبلية

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:37 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

تستعد شبكة ABC التليفزيونية الأمريكية الكبرى لتجديد بث مسلسل الطب الشهير Grey's Anatomy لثلاث مواسم جديدة تعرض في المستقبل، مع العلم بأن الشبكة حاليا تعمل على انتاج الموسم الـ 17 من العمل الدرامي المميز.

وذلك وفقا لصحيفة ديلي ميل، التي أفادت بأن شبكة ABC، نجحت في تجديد عقود ثلاثة من نجوم المسلسل البارزين لمدة ثلاث مواسم إضافية للمستقبل.

ما يكشف عن مخطط الشبكة لمد المسلسل للموسم الـ 20، وأفادت الصحيفة بأن النجوم الذين جددوا عقودهم رسميا مع ABC، هم "كيم رافر"، والممثل "كيفين مكيد"، والممثلة "كاميلا لودينجتون".


أخبار تهمك

عاجل.. جيش الاحتلال يطلق النار على خلية في سوريا ويعلن تأهب قواته

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة وآرسنال

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك يقرر الرحيل

منذ أقل من ساعة

شاهد.. أول ظهور لـ المستشار تركي آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الكنيسة الكاثوليكية تعلن قرارات جديدة بشأن إعادة فتح الكنائس غدا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 وموعد ظهورها رسميا

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يطالب نجمه المعار برفض عروض الزمالك وبراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل| "الصحة" تزف بشرى سارة تسعد ملايين المصريين.. تسجيل 167 إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و31 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

جاريث بيل يقترب من مغادرة ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وفاة الفنانة سامية أمين

منذ حوالي 20 ساعة

مانشستر يونايتد يعثر على بديل دي خيا

منذ أقل من نصف ساعة

مصرع وإصابة 15 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بترعة المريوطية

منذ حوالي 12 ساعة

ضغوط فايلر تشعل مفاوضات الأهلي مع الصفقة الأهم

منذ أقل من نصف ساعة

حفتر يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أردوغان: الشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:39 م

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

ضغوط فايلر تشعل مفاوضات الأهلي مع الصفقة الأهم

08:46 ص

شاهد.. أول ظهور لـ المستشار تركي آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك

03:47 م

الأهلي يطالب نجمه المعار برفض عروض الزمالك وبراميدز

12:09 ص

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

12:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا