ضغوط فايلر تشعل مفاوضات الأهلي مع الصفقة الأهم

قرر جهاز الكرة بالنادى الأهلى، زيادة قيمة العرض المقدم لصفوف فريق هيدرسفيلد الإنجليزى، من أجل ضم اللاعب رمضان صبحي خلال الساعات القصيرة القادمة.





وقد قدم الأهلي عرضا جديدا للفريق الإنجليزي بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني، من أجل إتمام صفقة بيع صبحي بشكل نهائي.





وكان الأهلي أرسل عرضه الرسمى الأول إلى إدارة هيدرسفيلد الإنجليزي، بقيمة 2.5 مليون جنيه إسترلينى، ولكن لم ينل اعجاب إدارة الفريق الإنجليزى.





يذكر أن مجلس إدارة النادى الأهلى، رفض فكرة استعارة رمضان صبحى مجددا، وتمسك بخطوة شراء اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك فى ظل ضغوط السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لحسم الصفقة.



