نجم الزمالك يقرر الرحيل

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:16 ص
الزمالك
الزمالك
غدير أحمد
استقر كريم بامبو جناح نادى الزمالك، على عدم الاستمرار مع القلعة البيضاء خلال فترة المقبلة، وأعلن رحيله خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذلك فى ظل خروجه من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى لنادي الزمالك، ويبحث اللاعب عن عروض محلية للرحيل فى الصيف سواء على سبيل البيع النهائى أو الإعارة.

وقد خرج بامبو من حسابات كارتيرون في الفترة الأخيرة، وقرر عدم الاعتماد على خدماته بشكل قوى سواء للمباريات الوديات أو الرسمية للفريق.

وعلى الجانب الآخر لم يمانع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الزمالك، خروج كريم بامبو من صفوف الفريق، في ظل عدم اقتناعه بمستوى اللاعب الفني، وبجانب التعاقد مع الأنجولى آري بابل.

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كريم بامبو رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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